Ximena Navarrete se une a polémica entre Sofía Aragón y Lupita Jones

La ganadora de Miss Universo 2010, Ximena Navarrete escribió un mensaje en sus redes social tocando dos temas importantes: el empoderamiento de las mujeres y los adjetivos calificativos que se usan para ellas.

El texto tiene relación con lo que ocurrió ayer martes con Lupita Jones y Sofía Aragón.

“’Empoderar a las mujeres’ no se trata de hacernos más fuertes. Yo no creo mucho en este término: ‘empoderar mujeres’, porque las mujeres ya nacimos fuertes. Me gusta mucho más pensar que nosotras podemos usar esa fuerza para impactar positivamente en este mundo”.

En la segunda parte de su mensaje, Ximena Navarrete expresó: “Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida, no te define como ser humano”.

En un mensaje difundido por Instagram este martes (mismo que ya no se encuentra disponible), Lupita Jones dijo, entre otras cosas, los problemas con los que Sofía llegó a su organización, además que, al igual que sabía los de ella, tenía conocimiento de los de todas las concursantes.

“Puedo contar la parte de todas las demás porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica (…). Es mejor para ellas que yo no hable, y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí me empodero. Jamás buscaré cómo perjudicar a nadie, soy una mujer que construye, no destruye”.