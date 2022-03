Y cada día se va a poner peor, tomemos conciencia

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“Para 2060, el cambio climático puede ser tan mortal como Covid-19 y para 2100 puede ser cinco veces más mortal”: Bill Gates, 5 VIII 2020.

El principal problema mundial es la Sobrepoblación, lo vengo diciendo desde 1974.

¿Cuántos procrearon más de un hijo? Es un derecho, pero la población pasó de dos mil millones aproximadamente en los años 70, a 7800 millones en el mes de agosto del 2020: 5800 millones de seres humanos amplificaron las carencias. Las consecuencias son: contaminación, ignorancia, manejo de masas. Los ricos, más ricos; los pobres, más pobres. ¿Hay alguna forma de detener el resentimiento y frustración? Los millonarios de México se han hecho a través del erario. Lo que les dieron a los políticos es muy fácil verlo reflejado en sus propiedades y las de allegados.

Los médicos evaden tratar o enseñar acerca de la sobrepoblación, en particular en Chiapas, con excepción del Dr. Valdemar Antonio Rojas López y quien escribe.

No hablan ni expresan o repiten hasta el nivel de aprendizaje: “El problema fundamental de la humanidad es la sobrepoblación”. Bill Gates reconoció la problemática del calentamiento global. ¡La masa humana sirve para consumir! Nunca dice: “El problema es la sobrepoblación”. Los mayores de 60 años y que no mueren a consecuencia del Covid19, ¿cuánto vivirán? ¿5 o 30 años? ¿Qué calidad de vida van a tener?

El humanismo enseña a sembrar árboles que no se cosecharán. Así hicieron los ancestros, ahora los cosechamos. En Chiapas continúa la tala extrema sin sembrar, solo se observa la destrucción. A consecuencia de las invasiones, los ranchos productivos fueron destruidos, las tierras están en completo abandono después de ser expropiadas.

Pudieron alcanzar la máxima producción mexicana. El campesino chiapaneco bloquea carreteras, se dedica a pedir dinero, eso les reditúa más. ¡No se debería dar dinero para madres con más hijos! Las madres solteras, en vez de gastar el dinero en sus hijos, se compran ropa. Muchos profesionales son producto del esfuerzo individual, cuando carecían de todo. ¡Eso es humanismo!

Luchemos por la reivindicación del trato al médico. ¡Lo único que poseemos es la posibilidad de pensar y no ser manipulados! La pandemia no terminará, se atenuará con la aplicación de vacunas, durará mínimo dos años, la vida no podrá desarrollarse como antes.