Yadhira Carrillo seguirá visitando a Juan Collado en la cárcel

Agencia México

Pese a pandemia de coronavirus

Yadhira Carrillo sigue demostrando el amor incondicional y solidaridad que le tiene a su marido Juan Collado, pues a pesar de las restricciones que existen en la ciudad de México por la pandemia del COVID-19, ella sigue visitando al abogado en prisión.

Sin ignorar el problema de salud de existe en el mundo, la actriz aseguró que no piensa abandonar a su esposo en el reclusorio norte de la capital del país.

“Sí, está peligroso, hay que cuidarse muchísimo. Yo estoy en mi casa, en mi habitación. Tomo los alimentos dentro de mi habitación y no salgo de la habitación para otras cosas a menos que sea muy necesario. Vengo aquí y todo el tiempo me estoy limpiando, traigo mi mascarilla, no saludo de mano, no saludo de beso, no tengo contacto con otras personas”.

Ante la posibilidad de que restrinjan las visitas, Carrillo comentó: “No sé si habrá algún momento en el que nos impidan la entrada, seguramente será así y bueno por supuesto, lo acataremos, por supuesto, para mí es difícil. Te da temor obviamente, no solo por ti, por los demás, por el contagio, por estar, por pasar entre las personas y todo, pero bueno, paso así”.

Por último, la protagonista de las telenovelas dio detalles del estado de salud de su esposo. “Está bien, está bien. Pero bueno sabemos que es una persona que tiene problemas, ha tenido algún problema alguna vez. No está del todo perfecto en sus pulmones, entonces claro que estoy preocupada de que sus defensas bajen y puedan tener algún problema, pero él está siempre guardadito”.