Zague señala de extorsión y chantaje a la modelo colombiana que asegura tener una hija con él

Luis Roberto Alves Zague sigue sin ver su suerte en temas del amor, y tras su separación de Paola Rojas, ahora se ha revelado que el ex futbolista se ha negado a hacerse una prueba de ADN e incluso dice que está siendo extorsionado por la colombiana Luz Piedad Martínez, quien asegura tener una hija de él.

“Hace días (el 25 de noviembre) fue la audiencia preliminar en las oficinas del Poder Judicial de la CDMX y Zague no llegó, pero sí mandó a sus abogados; mi amiga obviamente ahí estuvo y expuso toda la situación. Zague es un patán, mandó decir con sus abogados que no conoce a mi amiga y que mucho menos tuvo relaciones sexuales con ella, que es imposible que hayan tenido sexo y que la haya embarazado, que la niña no es suya y que no va a reconocerla”, contó una amiga de la colombiana de 37 años a una publicación de circulación nacional.

Acto seguido, la persona manifestó que Luz se encuentra muy dolida con la forma en que el ex jugador de 53 años ha tomado esta situación. “No puede dar crédito que él insinúe que ni siquiera la conoce cuando ella tiene en su poder fotos de ambos en distintos lugares, como Las Vegas y en situaciones donde se demuestran afecto entre ellos. Está muy afectada. Ella no quiere problemas, desea llegar a un arreglo, pero ahora resulta que él y su defensa aseguran que lo está chantajeando y extorsionando… ¡eso es mentira!”.

Sobre la nula colaboración de Zague para reconocer a la niña, dijo: “eso ha indignado a mi amiga, quien me dijo que él se niega a someterse a una prueba de ADN, así como pagar una pensión alimenticia de alrededor de 60 mil pesos que solicita Luz, además del pago retroactivo de la pensión que no ha dado y el pago de un seguro de Gastos Médicos Mayores. Con todo esto, lo único que busca Luz es proteger a su niña, ¡no está pidiendo nada para ella!”.

Al respecto de los señalamientos de extorsión, la amiga de Piedad Martínez explicó: “Luz quiere llegar a un acuerdo de manera civilizada, y aunque la demanda ya está puesta, ella le ha enviado mensajes para ponerse de acuerdo y por eso él dice que lo está extorsionando”.

Finalmente, la íntima de Luz no dudó en retar a Zague y señalar que las autoridades están a punto de tomar medidas más estrictas para que asuma su responsabilidad con la niña.

“El que nada debe, nada teme; si no es su hija, pues ya se libra de esas acusaciones, y si lo es, puede llegar a un arreglo, Luz no le pide las perlas de la virgen, solo lo justo. Lo bueno es que el caso ya avanzó y ahora las autoridades están interviniendo y ellos decidirán lo que tenga que proceder. A ver qué ocurre. Esto está siendo muy desgastante para Luz, así que deseo que todo salga bien por su nena”, remató.