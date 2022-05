“Zapatos Rojos y Los 7 Enanos”, una especie de Fiona recargada

Héctor Trejo S.

Redescubrir los cuentos de hadas de una manera creativa, sin el tradicional drama de la belleza como carta de presentación, con princesas y llenas de petulancia, ha reavivado mi deseo de ver animación de este tipo. Las tradicionales princesas, que fueron el estandarte de muchas generaciones -incluyendo a la mía- servían como modelo a futuro para las niñas de aquellas épocas: “Zapatos Rojos y Los 7 Enanos”, es una nueva forma de ver a la clásica Blanca Nieves, con sus destellos posmodernos.

Este filme tiene la peculiaridad de transmitir los valores de una manera diferente, con personajes que toman acciones inesperadas, pero siempre bajo el concepto de fraternidad y disputándole el espacio a la maldad, siendo empáticos con los semejantes y ayudando a los débiles.

Esta cinta de Corea del Sur, dirigida por Sung-Ho Hong, pareciera ser una entrega más de las renovadas narrativas de los cuentos clásicos; en particular me viene a la mente la Fiona de Andrew Adamson y Vicky Jenson, pero en cuanto plantea el argumento, el filme se desata con detalles renovadores de una historia que pareciera tan clásica, pero que no lo es, tomando vida propia y dejando atrás a las otras entregas del mismo tema, pues pone a la princesa con unos kilitos de más, aunque segura de quién es y lo que representa, aspirando a sobresalir, en un entorno complicado.

El argumento es muy simple pero bien llevado por Sung-Ho, quien nos cuenta de una chica que se transforma por arte de magia al usar unos zapatos rojos, teniendo la apariencia de una princesa. La magia que estos tienen, atrae la atención de la bruja malvada, quien desea robarle su belleza, aunque 7 particulares enanos la apoyan para vivir grandes aventuras.

Es en suma una cinta bastante recomendable, completa, detallada y analítica, que vale la pena ver al lado de los pequeños de la casa, pues sin duda será motivo de una buena charla con ellos, pues establece las bases para la plática sobre los valores de la belleza, la amistad y la autorrealización.

