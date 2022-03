Zooey Deschanel canta cover de The Beach Boys

Notimex

La actriz estadounidense Zooey Deschanel vuelve a cantar en su proyecto She & Him, que fundó al lado del músico Matthew Stephen Ward, en esta ocasión interpretaron para redes sociales el tema Darlin’, de la agrupación de los 60 The Beach Boys.

Con un clip de ambos integrantes a distancia, a través de Instagram, y diferentes recuadros que dan varias perspectivas, Deschanel y Ward hacen una armonía acústica del tema de 1967, esto representa la primera aparición del dúo en la cuarentena.

She & Him habían estado activos en la música el año pasado, cuando emprendieron una gira navideña por Estados Unidos que incluyó una presentación en el programa nocturno del presentador Jimmy Kimmel .

Por su parte, y paralelamente, M. Ward lanzó su nuevo álbum Migration Stories el mes pasado, mientras que la protagonista de New Girl y 500 Days of Summer publica constantemente en sus cuentas oficiales sobre cómo lleva el aislamientos al lado de su esposo, el también actor Jonathan Scott.