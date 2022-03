Abrigos geniales

Agencias

Diario de Chiapas

Con la llegada del frío tenemos que pensar en sacar el abrigo, y cuanto más calentito mejor. Los abrigos de pelo sintético se han convertido en los mejores aliados de nuestros estilismos invernales.

Desigual ha lanzado Hero, una colección de abrigos de peluche streetwear suaves, divertidos y cargados de color, todos de pelo sintético y con mucha personalidad para marcar la diferencia de un look. La marca ha mostrado cuatro modelos ideales cargados de color que vienen dispuestos a arrasar. La tendencia faux fur coat o fluffy coat se ha convertido en una prenda totalmente atemporal en invierno, fácil de combinar y capaz de mostrar estilazo durante los meses más fríos del año. Para las que no creen en las supersticiones este abrigo amarillo es una monada. El look multicolor viene de la mano de este abrigo de pelo. Una propuesta suave, cómoda y calentita de patrón loose con capucha.