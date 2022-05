Colección inspirada en la NBA

Agencias

Diario de Chiapas

No hace falta ser una deportista de élite para entender de equipos de baloncesto, ni practicar este deporte para llevar la equipación de un equipo en concreto. El baloncesto mola y la NBA se convierte en el sueño de todo jugador. Bershka nos trae ese mundo a nuestro día a día y es que la firma española lanzará una colección cápsula que no dejará indiferente a nadie (eso es imposible). Mezclando algunos logos de los equipos más míticos como los Lakers y los Knicks (no hay rivalidad fuera de la cancha), estas prendas quieren añadir diversión y originalidad a tu armario.

Formada por distintas prendas de carácter deportivo tanto para hombre como para mujer, esta colección se viste con algunos de los logos de los equipos más emblemáticos de las conferencias del Este y Oeste, y se ha inspirado en la ropa urbana estadounidense. ¿El resultado? Los diseños más locos del momento.