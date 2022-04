Prospero Jaime

Diario de Chiapas

Todas saben que para lucir la prenda que ma?s les guste lo primero que piensan es en la comodidad diaria para disfrutar, en todo caso usar los zapatos y las prendas adecuadas no sera? proble- ma, pues usando lo ba?si- co podra?s armar un out t increi?ble diariamente sin necesidad de gastar mucho dinero en ropa.