J0RGE SELVAS: Bodas Inolvidables

Carlos Castro/Diario de Chiapas

Ocasiones que siempre quedarán marcadas en una celebración nupcial, son aquellos momentos de armonía, alegría y amor que se reflejan desde la comodidad de la recepción y elegancia que forman el ambiente, por ello platicamos con uno de los publirrelacionistas y mejores Weddings Planners más reconocidos de la ciudad, jorge selvas; sobre cómo transforma los sueños de las novias en su ceremonia matrimonial al lado del amor de su vida.

¿Cómo iniciaste en el mundo de los eventos?

Después de trabajar en la escena social como por ejemplo en esta casa editorial por más de 10 años, me otorgó la sensibilidad y el trato continuo con las personas, que me llevó a conocer sus gustos y necesidades en cuestión de eventos. Inicié creando inauguraciones corporativas, activaciones de los sitios nuevos de la ciudad, poco a poco me consolidé en ese ámbito y gracias a eso, personas cercanas me pedían que les produjera sus fiestas y me encantó esa nueva faceta en mi vida.

¿Qué te llevó a dar el gran paso de planear bodas?

Justo después de varios eventos sociales exitosamente ejecutados me empezaron a pedir bodas y fue el momento que decidí irme a estudiar a la Ciudad de México, pues consideré desde ese momento que crear una boda no se puede tomar a la ligera sin bases sólidas teóricas y me gradúe del Colegio de imagen pública en el ramo de protocolo para posteriormente especializarme en organización de bodas con la mejor Wedding Planner del país, Paola Perdomo.

¿Qué es lo que más gozas de una boda?

Estar en contacto con la novia, compartir con ella ese proceso tan mágico y único, de verdad el orquestar ese día especial en una pareja no tiene precio, ver llorar de emoción a la mamá del novio por ejemplo o la complicidad de las hermanas de la novia en la sesión de fotos es un sentimiento indescriptible, es un cóctel de emociones desde el principio de la planeación hasta el gran evento.

¿Qué consejo le otorgas a las futuras novias?

Que disfruten al máximo cada segundo del proceso de la planeación. Contraten al Planner con el que tengan más química, pues estarán de su mano durante los meses más emocionantes de su vida. Dejen que todo fluya en manos del experto y verán un resultado exitoso. Y no se olviden, una boda se vive 3 veces: cuando la planeas, el día que te casas y cuando la recuerdas.