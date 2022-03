Lore Alto Belleza y esfuerzo

Darío Delgado

LORE ALTO MAKEUP AND BEAUTY

Hoy nos engalana una mujer versátil, inteligente, dedicada a lo que hace y muy trabajadora, ella es la guapísima Lorena Álvarez Toledo, mejor conocida como Lore Alto en el mundo de la belleza. Sin duda alguna para incursionar en este mundo no ha sido fácil para Lorena, pero su dedicación y amor a este trabajo la ha llevado al éxito, así que nos platica un poco de su trayectoria y sus logros.

¿Qué edad tienes y cuál ha sido tu preparación profesional?

Tengo 26 años, soy Licenciada en Mercadotecnia con diplomado en neuromarketing, estilista y maquillista profesional.

¿Cómo ha sido tu caminar en esta profesión?

No fue fácil, ya que como muchos he empezado desde abajo en este medio y he pasado por diversas cosas buenas y malas, las cuales he agradecido porque me han hecho crecer tanto personal como profesional, siempre me he considerado una persona muy activa, creativa y emprendedora, cuido mucho en brindar una actitud de servicio excelente, preocupándome por cada una de mis clientas y a su vez por realizar trabajos muy perfectos y de calidad.

¿Te consideras perfeccionista?

Acepto soy algo perfeccionista, pero lo tomo como algo bueno para que cada día me proponga retos y cumplirlos hasta sentirme satisfecha conmigo misma.

¿Por qué te gusta el mundo de la belleza?

Porque puedo ser yo misma y proyectar todo mi potencial para poder embellecer a las mujeres que desean verse únicas en su clase, respetando lo que ellas desean resaltar en cada evento.

¿Cómo te actualizas en esta profesión?

Siempre busco cursos con maquillistas nacionales e internacionales, con los cuales he aprendido mucho y estoy muy agradecida, ya que aún me falta mucho por aprender y siempre aprendemos cosas nuevas día con día.

Platícanos un poco de tu transitar en esta profesión:

He estado presente en diversos eventos como pasarelas de moda y belleza, sesiones de fotos, eventos de misses, bodas, fiestas de quince años, red carpet, programas de televisión local, maquillista en Diario de Chiapas TV, entre otros.

Actualmente me dedico a dar servicios de belleza, cosmética y cuidado personal de manera personalizada, también soy conductora del programa Beauty Tips by Lore Alto y escritora de Beauty Tips en el área de Boga del Diario de Chiapas y realizo cursos de automaquillaje en línea para aquellas chicas o señoras que desean sacarle provecho a sus propios cosméticos.