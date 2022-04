Prospero Jaime

Diario de Chiapas

Que estés en casa no quiere decir que no puedas pensar en los looks que podrás usar cuanto se pueda salir con mayor seguridad a las calles a lucir lo bien que te quedan esos viejos jeans o la falda que tanto has esperado usar, pero necesitarás un momento para decidir qué usar y seguramente desearás más prendas para escoger, pero no es necesario invertir, sino crear con lo que ya tienes.