Quédate EnCasa

Prospero Jaime

Diario de Chiapas

Con la noticia de que la cuarentena se extiende, los usuarios de Facebook no dudaron en expresar sus inquietudes con un toque de humor, pero no dejan de verse fabulosos haciendo sus actividades, tarea, home office, ejercicio o una sesión de fotos desde su jardín, mostrando a sus seguidores cómo manejan esta situación. También demuestran su prudencia de no salir de la comodidad de sus hogares si no es por necesidad o trabajo. Mantienen las ganas de salir a divertirse guardadas para cuando la cuarentena termine #QuédateEnCasa.