Aclaran la postura

Agencias

Diario de Chiapas

Hugo Sánchez aseguró que la directiva de Cruz Azul tenía un presupuesto limitado para contratarlo a él y a su cuerpo técnico, mismo que hubiera recibido menos del 50 por ciento de lo que habían acordado en un principio.

El analista reconoció que malinterpretó la plática que tuvo con el director deportivo de La Máquina, Jaime Ordiales, quien este martes por la mañana señaló que los directivos de la cooperativa redujeron el presupuesto total del club en un 50 por ciento.

“No tenían ni el 50 por ciento para cubrir el sueldo del cuerpo técnico. Interpreté que solamente era el 50, pero es de todo el presupuesto para conformar cuerpo técnico y más cosas y no alcanzaba para pagar”, dijo.

El estratega aseguró que las pláticas entre ambas partes siempre fueron cordiales, por lo que igual deja las puertas abiertas para llegar en un futuro al conjunto cementero.

“Yo interpreté que tenían el 50, pero es todo el presupuesto y eso también fue para conformar cuerpo técnico y más cosas. Obviamente, no acepté esa situación y dije, bueno pues para la próxima será cuando haya recuperación. En términos generales el diálogo fue agradable y habrá oportunidad en un futuro no muy lejano recuperar la posibilidad”, expresó.

Hugo aseguró que después de lo que vivió en los últimos días con las negociaciones “estoy con la energía, atrevimiento y me comprometo a cualquier y no solo como dije con Cruz Azul, a ser campeón”.

“Pudo ser mala interpretación lo que percibí en el tema que me mandaron una carta en la cual me hacían seriamente un ofrecimiento y acepté las condiciones y en el último día se cambió. Interpreté que era solo el 50 por ciento de lo que me habían ofrecido. Son palabras que tienen trascendencia o importancia, pero al final no se hizo la operación y lo que comentó Jaime es que dejó las puertas abiertas y dejo las puertas abiertas a Cruz Azul y no solo a ellos, sino cualquiera del mundo”, añadió.