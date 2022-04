Aguilar, se va molesto de América

Agencias

Paul Aguilar fue la primera baja del América para el Clausura 2021, tras no llegar a un acuerdo con la directiva en la renovación de su contrato. El lateral salió molesto de las Águilas al considerar que le faltaron al respeto después de jugar nueve años con el conjunto de Coapa, equipo en el que ganó siete títulos.

En entrevista para TUDN, Aguilar reveló la oferta que le propuso la directiva americanista para continuar con el equipo: “La realidad es que la directiva se acercó para una extensión de contrato para Concachampions, pero unos días antes habíamos platicado. Me querían ofrecer seis meses de contrato más, pero la realidad es que me querían quitar el 70-80 por ciento de mi sueldo” dijo.

El experimentado futbolista calificó como una falta de respeto esta propuesta, por lo que decidió salir del equipo antes de que se disputen la Liga de Campeones de la Concacaf, que se reanudará el 15 de diciembre. “Se me hizo una falta de respeto por todo lo que he pasado en el club, todo lo que había estado. Fue una decisión que tomé en mi familia para no alargar estos días que están para Concachampions. Hasta el momento no tengo nada. Ha habido acercamientos con algunos clubes pero hasta el momento nada concreto” expresó.

El futuro de Paul Aguilar podría estar en la MLS con el Austin FC o también en el Mazatlán FC, donde se me menciona que tendría una oferta.