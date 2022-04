¡Ahí va María Balcázar!

Eduardo Solís

No podía ser de otra manera. La chiapaneca María Balcázar está a un paso de alcanzar el sueño de todos aquellos que se paran en un campo de golf, que sujetan en hierro en el tee y que se alistan para hacer un tiro de salida un domingo por la mañana.

El silencio previo al golpe, que estalla en aplausos y gritos de aliento cuando se escucha el contacto y se persigue la trayectoria de la bola por el aire; realizarlo en un campo profesional, en un torneo importante y con el objetivo de ser el mejor.

Es así como vivirá Balcázar Castillo sus próximos años, entre campos perfectamente diseñados, césped característico un clima agradable, trampas de arena que representan retos de cálculo para librar el obstáculo; tabla de líderes que obliga a jugar a la perfección. Así es el golf femenino profesional, faceta en la que habrá de figurar desde este 2020 una representante mexicana más, la primer chiapaneca.

Después de una amplia trayectoria en el golf amateur y colegial, la chiapaneca María Balcázar Castillo anunció en conferencia de prensa su incursión en el profesionalismo, en el que buscará conseguir su tarjeta para competir entre las mejores del mundo en la LPGA.

Acompañada por David León Gamboa, presidente del Consejo d Administración del Club Campestre, además de su familia, la nacida en Tuxtla Gutiérrez hace 22 años hizo el pronunciamiento ante los medios de comunicación, detallando el paso deberá conducirla a la élite del golf femenil en el mundo.

“He trabajado duramente los últimos ocho meses para declarar hoy que seré profesional”, fue la frase que completó la intervención de la chiapaneca, que también incluyó en su intervención los agradecimientos a quienes han estado presentes durante todos los años previos al anuncio de este miércoles.

“Quiero agradecer a todos la presencia en este día tan importante. Hace 17 años comenzó este sueño, nunca creí llegar a este momento. Han sido lágrimas y sudor; agradezco a todos los profesores. Roger Sánchez que fue el primero, Horacio Sánchez que me impulsó a estar en Estados Unidos y a Zach Parker, que forma parte de la academia en Orlando y me está apoyando con todo su equipo de trabajo. A todos los que están a mi alrededor, mi mamá por siempre acompañarme, no es fácil dejar a tu familia y estamos muy cerca de lo que hemos soñado. A la fundación de Lorena Ochoa por el impulso, por abrirme la puerta para esta etapa, que es difícil, que hay novedades y que ellas nos han apoyado para todo”, expresó.

Por su parte, la dirigencia del Club Campestre, en la figura de David León, expuso la relevancia que tiene para este club y para los jóvenes golfistas de Chiapas, que María haya elegido su casa como el sitio para realizar el anuncio, del que se sienten orgullosos junto al staff de trabajo.

“Darle las gracias a María, que nos haga partícipes de este anuncio, el club donde se formó, donde vivió sus primeras etapas como golfista. Agradecemos por el ejemplo que es para los jóvenes. Es un trabajo de muchos años, mucha dedicación y disciplina, lleva muchos años en el golf, muchas etapas y esfuerzo de familia. El golf es demandante, competitivo y sobre todo, estamos orgullosos que, como chiapanecos, María sea la primer profesional en este deporte”, manifestó.

De esta forma, el primer paso en el profesionalismo para Balcázar Castillo será competir en el Symetra Tour, fase previa a la LPGA, en la que hay que ubicarse en el top ten de ganancias, con lo que automáticamente se adquiere la Score Card para participar en el circuito de la LPGA, primer objetivo de María Balcázar Castillo, que espera ser un ejemplo para quienes practican esta disciplina y que pronto pueda haber más exponentes chiapanecos en competiciones relevantes.

EXPERIENCIA MCOLEGIAL

*Récords en Central Florida University

-Ronda más baja en 18 hoyos:

65 golpes (-7) en el Mason Rudolph Championship (otoño 2017)

-Ronda más baja en 54 hoyos:

209 golpes (-7) en el Mason Rudolph Championship (otoño 2016)

-3 ocasiones ubicada en el top 10

-7 ocasiones ubicada en el top 20

-Rondas bajo par o par de campo: 31 rondas

-Mejor torneo colegial:

4to lugar en el Mason Rudolph Championship y American Athletic Conference