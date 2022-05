Alcantar, cerca de Copa Mundial

Agencias

Diario de Chiapas

El ciclista mexicano Fabián Alcantar de los Reyes se declaró listo y motivado para iniciar competencias en la Copa del Mundo UCI de Downhill, la cual se disputará del 15 al 18 de octubre, en Maribor, Eslovenia.

Luego de su participación en el Campeonato Mundial UCI de Ciclismo de Montaña, celebrado en Austria, el integrante del AR Efideprte Program Cycling Teams, viajó a territorio esloveno, para continuar con su segundo compromiso internacional del año.

“Estoy enfocado, motivado y listísimo para esta competencia. El día de mañana (jueves), tenemos la clasificación, voy a arrancar como a las 14:26 horas, del tiempo de Europa, si logramos pasar a la final, califican los mejores 60 corredores, así que es un poquito más apretado el cupo, pero hay que darle con todo para buscar avanzar a la final.

“Si clasificamos, el viernes se corre la final de la primera competencia; el sábado tenemos otra clasificación y el domingo es la otra final, son dos rondas en esta Copa del Mundo, dos carreras en un fin de semana, en la misma pista, pero en diferentes secciones”, explicó el deportista.

En su segundo año compitiendo en la categoría élite, Alcantar de los Reyes destacó el resultado obtenido en la justa mundialista, ya que es el reflejo del trabajo efectuado durante este confinamiento, a pesar de la inactividad que hubo a nivel mundial por la pandemia de covid-19.

“Es mi segundo año en esta categoría, soy de los corredores más jóvenes, es un paso muy grande que hay que hacer, sin duda alguna, son experiencias que nos da un poco de fogueo para seguir subiendo. En la final terminé en el lugar 56, una posición mucho mejor que la del año pasado, que finalicé en el 57, tratamos de dar lo mejor de nosotros y de dar el mejor resultado que nos fue posible.

“Estoy bastante satisfecho con el trabajo que se hizo durante la pandemia, allá en casa, en México; estuvimos en el Centro de Alto Rendimiento de Valle de Bravo, tal cual, estuvimos enfocados en los entrenamientos, todos los días; fue un plus que tuvimos y ahorita se están viendo los resultados reflejados de un año intenso”, compartió.

Desde muy pequeño, a la edad de cuatro años, Fabián Alcantar estuvo involucrado en el ciclismo, primero compitió en la modalidad de cross country, pero cuatro años después encontró en el downhill su verdadera pasión.

“Desde los ocho años llevo corriendo downhill, antes hacía cross country, me divertía, pero a la hora del alto rendimiento era algo que no me funcionaba, no lo disfrutaba, mi papá practica este deporte desde que nací, por él estoy en esto y todo lo que sé es por él.

“Tomé la decisión rotunda de decirle a mi papá que yo quería hacer downhill, así que poco a poco comencé en este deporte. A los 12 años comencé mi carrera como profesional con mi primer Panamericano dentro de una categoría que no era la mía, corría con chicos de 15-16; en el último año de la categoría cadetes, logré ser campeón panamericano, a los 16 años, después pasé a la junior y ahorita tengo dos años en la élite”, recordó.

Actualmente, Alcantar de los Reyes ostenta el título de campeón nacional de la especialidad y desde 2012 se ha convertido en el máximo representante de downhill en México.

“Desde 2012 y hasta el momento nadie me ha podido quitar el título de campeón nacional, en ninguna de las categorías que he pasado: cadete, junior y élite; seguimos esperando fecha para el Campeonato Nacional de este año, pero hasta el momento soy el actual campeón”, puntualizó.