Alistan un nuevo torneo infantil

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

La Copa Estudiantes Tuxtla ya se encuentra diseñando lo que será la nueva edición de su certamen y tiene abierta su convocatoria para todos aquellos equipos o clubes de futbol a que sean parte de esta fiesta.

La convocatoria queda abierta para participar en las categorías Sub 5, 7, 9, 11, 13 y 15; convirtiéndola así en una de las más importantes en el estado en cuanto a la promoción y formación de talentos en inferiores.

La patada inicial se tiene prevista para el 10 de febrero, los equipos pueden tener la certeza que jugarán en canchas que cuentan con los mayores estándares de calidad en la capital chiapaneca, hablamos de, Seven: Futbol de Altura, Canchas de La Cueva y Canchas Futbol Total o también conocidas como las de la EBC.

En más detalles de las categorías que se convocan, la Sub 5 es para niños nacidos en los años 2015-2014; Sub 7 para los 2012-2013; Sub 9 es para los nacidos en 2010-2011; Sub 11 para los 2008-2009; Sub 13 abarca quienes nacieron en 2007-2006; y Sub 15 para quienes son nacidos en 2005-2004.

Para ser parte de esta gran copa los equipos o clubes deberán cubrir una cuota de inscripción de mil pesos y para los partidos deberán cubrir el pago de arbitrajes que será de 250 por encuentro.