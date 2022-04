Ambriz defiende a Cota

Agencias

?Ignacio Ambriz, director técnico de León, habló molesto sobre el supuesto “arreglo” que hubo entre José Juan Macías y Rodolfo Cota en el penal de la semifinal de ida ante Chivas, situación de la que culpó a la prensa por generar el tema, pues externó que la familia del cancerbero y el propio portero pasaron una semana difícil.

?“No se vale, porque de repente ustedes dicen que esto es un show y esto no es un show; para los hijos, para la esposa de Cota, para los papás de Cota no fue un show y realmente eso sí me molesta muchísimo, que mucha gente meneó a la afición y la afición se equivocó en criticar”.

?“Esto es futbol y cuando se trata de jugar al futbol y el que primero va a defender a mis jugadores soy yo. Cota les ha callado la boca a muchos de lo que es como profesional de futbol”, declaró en conferencia de prensa.

?Por otro lado, Ambriz agradeció a la afición de León por la manera en la que los han recibido en el Nou Camp, donde se juntan cientos de seguidores para alentar a su equipo antes de que ingrese al inmueble.

?“Al final vas creciendo y bien se dice que de las derrotas es cuando más se aprende, creo que a mis jugadores los ha hecho adquirir más experiencia, luego son los años de trabajo, donde hoy se ven los resultados, donde todos crecemos, en lo personal yo también, algunos resultados en otras liguillas me costó quedarme fuera y yo creo que es esa fortaleza, el compromiso, la unión, que los ves correr desde la pretemporada. Empezamos individualmente y cada quien se preparó para cerrar este torneo, faltan dos partidos importantísimos”, agregó.