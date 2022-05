América se dice listo

Agencias

?Los ocho nuevos contagios de Coronavirus registrados en Cruz Azul han puesto en alerta al futbol mexicano. Sin embargo, esta situación no generaría la cancelación de la Copa por México, torneo que inicia el próximo 3 de julio y del cual la Máquina formará parte junto con Pumas, Toluca y América.

?Se pudo confirmar que en América la situación de los contagios con los celestes no ha generado mayor preocupación y el equipo ni por un momento ha puesto en duda su participación en el torneo, al interior de los azulcremas no ven ningún problema o escenario de riesgo pues están seguros de que Cruz Azul no utilizará a los futbolistas contagiados y además las medidas sanitarias serán extremas para todos los conjuntos.

?Por otra parte, el riesgo de contagio es algo que tienen contemplado al interior del Club América. Sin embargo, es un riesgo que están dispuestos a correr por la necesidad de preparar de buena manera al equipo, así lo dijo Miguel Herrera en la última conferencia que dio a través de los medios oficiales del club.

?“Llevamos cuatro pruebas Covid y en todas hemos sido negativos. Debemos seguir en ese tenor, los jugadores siguen con la restricción de salir, nos cuidamos y nos ocupa llegar en un estado óptimo en lo futbolístico. El torneo será sin público y con examen Covid previo a los partidos, debemos seguir con las normas de cuidarnos a full”, expresó.?