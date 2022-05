Ancer tiene dedicatoria

Agencias

En México se conmemoró este domingo el Día del Padre y Abraham Ancer lo festejó a su manera. El golfista tamaulipeco dio su mejor golf durante la cuarta ronda del RBC Heritage y firmó un segundo lugar que refrendó su posición en la élite del golf.

A pesar de no ganar, esta semana y, sobre todo este día, el torneo fue dedicado a su padre Abraham Ancer (QEPD) quien fue su motor y apoyo incondicional para que se dedicara al golf. Con una tarjeta de 263 golpes y rondas de 69, 64, 65 y 65, el ‘Turco’ aseguró que cada hoyo del recorrido fue pensando en honor a quien le dio la vida y luego le ayudó para que él fuese golfista “Sí, obviamente (fue especial). La verdad que era lo que iba pensando todo el día. Lo mejor que podía hacer era ganar el torneo y eso hubiera sido increíble de poder hacerlo en un día como el Día del Padre. Sé que estaría muy orgulloso de mí, luché hasta el último, no me di por vencido y jugué muy buen golf. Hubiera sido algo increíble y lo fue, en todos los tiros estaba muy presente mi padre”, dijo Ancer al término de su cuarta ronda a este portal.

Ancer, incluso, reconoció el golf que jugó y se fijó el objetivo de ir por el siguiente torneo, pues el mexicano fue líder en todos los rubros estadísticos durante la semana. Además, este domingo, pegó los 18 greenes en regulación, situación que nunca había hecho en su carrera y que lo puso como el más preciso en los últimos 35 años del torneo, ya que acumuló 65 de 72 greenes.

“Muy contento de cómo estoy jugando y cómo le pegué a la bola. No fue el resultado que quería, pero hay que sacarle lo positivo a esta semana. Le estoy pegando bien desde el tee, también a los fierros. Creo que fue la mejor ronda en cuanto a los fierros de mi carrera y me dio muchas oportunidades para birdie. Hay que seguir haciendo lo mismo y que entren más putts. Hay muchas cosas positivas”, explicó.

De igual forma, Se sintió cómodo en el campo y el retraso de horas por tormenta eléctrica no afectó. Además, reconoció que siente el cariño del público mexicano a pesar que no hay aficionados en el campo, pues sus redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo.