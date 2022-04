Antetokounmpo jugó lesionado

Agencias

La historia en la NBA sigue escribiéndose en los playoff dentro de la burubja de Orlando, no ha existido algún equipo que se haya recuperado de un 0-3 en la serie.

Y eso es exactamente lo que los Milwaukee Bucks enfrentan ahora después de perder el viernes ante el Miami Heat, 115-100, en el Juego 3 de su serie de semifinales de la Conferencia Este. El actual MVP Giannis Antetokounmpo anotó 21 puntos con 16 rebotes y 9 asistencias, pero luchó en la recta final contra una dura defensiva de Miami, con 7 de 21 tiros de campo con tres pérdidas de balón en 34 minutos y 54 segundos.

A pesar de que se lastimó el tobillo derecho en el primer cuarto, y aparentemente hizo muecas durante el partido en ciertas jugadas, Antetokounmpo dijo que se sintió genial.

“Me siento muy bien”, dijo Antetokounmpo. “Podría jugar más”.

Sin embargo, el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, continuó monitoreando sus minutos y no se arrepintió de no haberlo usado más a él y a Khris Middleton en el juego. Middleton anotó 18 puntos con siete asistencias en 36:02.

“No, creo que, obviamente, son 48 minutos. Tienes que ser bueno durante los últimos 12. En todo caso, creo que nos mantendremos frescos y listos para competir y todas esas cosas”, dijo Budenholzer. “Khris (Middleton) estaba en un pequeño problema de faltas. Es un nivel alto. Si vas tan duro como estos muchachos en un juego de playoffs, 35-36, creo que eso está empujando el techo”.

Los Bucks fueron superados por 27 puntos en el último cuarto, que fue el peor diferencial de puntos en un cuarto cuarto de un juego de playoffs en la era del reloj de lanzamiento (desde 1955), según la investigación de ESPN Stats & Information.

Milwaukee lideraba por 12 al entrar en el último cuarto y finalmente perdió por 15. Esa es también la mayor derrota después de liderar por 12 puntos al entrar en el cuarto cuarto en la historia de los playoffs.

“No. No me sorprende. Creo que todos los demás en el mundo podrían estarlo, pero no nosotros”, dijo la estrella del Heat Jimmy Butler sobre el último cuarto, donde anotó 17 de sus 30 puntos. “Si usas una camiseta del Heat, si eres uno de estos entrenadores, si eres parte de esta organización y has estado diciendo lo que hemos estado haciendo durante todo el año, eso no nos sorprende. Tenemos tanta pelea, nunca nos rendimos y siento que con esas dos cosas siempre nos damos la oportunidad de ganar “.

A pesar de estar decepcionado por los resultados, Antetokounmpo confía en que su escuadrón puede recuperarse, incluso si la historia no está de su lado.

“Nos sentimos bien, ellos se sienten bien. Estoy en un buen lugar. Obviamente, si hay un equipo que puede vencer a un equipo 4-0 y vencerlo, podemos ser nosotros”, dijo Antetokounmpo. “Solo tenemos que creer en nosotros mismos, mirar la cinta, jugar duro. No podemos hacerlo juego a juego, sino juego a juego, posición a posición. Tenemos que creer en nosotros mismos, podemos hacerlo”.