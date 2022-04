Aprovecha reprogramación

Agencias

Diario de Chiapas

Con la reprogramación de Tokio 2020 por la crisis mundial ocasionada por el Covid-19, que también provocó la cancelación de distintos eventos clasificatorios, la badmintonista Haramara Gaitán aseguró que, pese a que esta decisión afectó sus planes de amarrar su clasificación olímpica, ve una buena oportunidad para continuar con su preparación.

“En cuanto a mi clasificación, me dejó a medias porque ya estábamos por cerrar, eso me representó una desventaja para la clasificación, pero como se atrasaron también los Olímpicos es una gran ventaja tener un año más para prepararme. Espero que las cosas se solucionen rápido para volver a incorporarme a la cancha y tener ahora sí un año completo para trabajar.

“Estoy clasificada a Olímpicos, pero en los últimos lugares. Todavía faltaba un mes para que cerrar la clasificación y dos eventos importantes que era el Panamericano y un torneo en Canadá, que esos nos dan muchos puntos, pues por el historial que tengo podía subir otros cuatro o cinco lugares, esperábamos asegurar más la clasificación con esos torneos y se canceló todo por el coronavirus, pero si ahorita se cerrara ya estaría clasificada porque como es un deporte por ranking mundial, la medida que se llevó a cabo es congelarlo y no se van a mover hasta que se reanude”, explicó.

La joven representante de Nuevo León, destacó que durante este confinamiento ha valorado más su deporte.

“Es difícil cuando tienes 13 años trabajando seis horas diarias, seis días a la semana y no haber tenido más de 10 o 15 días de vacaciones. Es una actividad que ya forma parte de ti y que la disfrutas; entonces, este tiempo que no he tenido la oportunidad de jugar bádminton, sí me ha hecho extrañarlo más y valorar dónde estaba, la posibilidad de poder jugarlo, viajar y competir.