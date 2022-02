Aún en espera de la Copa Internacional

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Una de las justas deportivas que ha causado revuelo a nivel internacional, es la Copa Internacional “Cañón del Sumidero”, la cual es organizada por el club Tornados de Tuxtla y que ha informado a través de Waldemar Cháirez, que esperan sea este año cuando se pueda cumplir con una proceso más de realización.

De acuerdo con el entrenador, se encuentran a la espera de activar la segunda edición en este año, pues en mayo pasado se esperaba cumplir con este compromiso, pero la contingencia sanitaria global ha frenado toda actividad.

Julio se convirtió en el mes tentativo para ejecutarla; sin embargo, con el regreso a color rojo en el semáforo, las cosas deberán esperar una vez más para así poder cumplir con esta segunda edición que presentaría novedades.

“Primeramente Dios cuando ya esté el semáforo en verde y se retomen las actividades al aire libre, regresaremos a las actividades, lo que dicte la ley, porque si no, nos metemos en problemas. De hecho ni nuestra escuela está trabajando”, comenta el organizador del evento.

El periodo vacacional del mes en curso buscaría ser el momento ideal para la puesta en marcha de la segunda edición del evento; sin embargo, la vuelta al semáforo rojo impide que el campeonato pueda realizarse, luego de haberlo pospuesto en dos ocasiones previas.

“Aunque uno quiera no se puede. Ahorita, esto está fuera de control (la pandemia), y vamos a esperar a mejores condiciones por la protección de los niños, y para prevenir cualquier situación”, enfatiza Cháirez Martínez, quien no oculta su sentir de cierta frustración por no poner en marcha la Copa Tornados.

“Nos sentimos un poco desesperados y frustrados, pero sabemos que tenemos salud, tenemos bienestar; nuestros chicos están bien, y va a llegar el momento en que podremos retornar a las canchas y continuar con el proyecto”, señaló.

Para esta edición del evento, se destacó que la Copa Internacional Tornados buscará apuntar a los jóvenes en sillas sobre ruedas, por lo que algunos interesados han tenido acercamiento con los organizadores.

La segunda edición de la Copa Tornados traería consigo la puesta en marcha de las competencias en silla de ruedas, modalidad pocas veces disputada en los torneos convencionales en la entidad, pero que ya contaba con equipos inscritos, tanto a nivel nacional como de un par de países centro y sudamericanos.