Aun no habrá afición

Agencias

Diario de Chiapas

Con el cambio de semáforo epidémico en algunos estados de la República Mexicana, la Liga MX y los clubes activos en el presente torneo no han logrado entablar conversación sobre el posible regreso de la afición a las gradas de cada recinto situado en la geografía mexicana.

El dialogo para tener protocolos de regreso a los aficionados y que, esta nueva “normalidad” pueda hacer acto presencia más completa en el futbol mexicano aún no se conoce.

Si bien, dentro de lo que se investigó por parte del portal deportivo ESPN, se dio a conocer que más de uno señaló que la salud es primero y que, aunque se programe una capacidad de 30 o 50 por ciento en los estadios, esta no es una opción que por el momento puedan tomar.

“Se habló en un principio de la posibilidad, pero no es algo que esté confirmado”, señaló un directivo de la Liga MX.

Otro dirigente, explicó: “Estamos sujetos a que los indicadores mejoren y esto no depende de los equipos”.

Pero pareciera que a los responsables de la Liga MX, poco o nada les importa fomentar en los aficionados que se siga guardando la cuarentena, ya que parecen ser los más interesados en abrir los estadios para resarcir un poco sus arcas, luego de las pérdidas económicas durante la presente pandemia.

Lo que sí, es que hay una realidad en torno al Covid-19: Los contagios sólo han disminuido en algunos estados, no en todos, pues ello va de la mano de la concientización de la sociedad.

Aunque la gente tiene claro cuáles son las normas que dicta la Organización Mundial de la Salud, la que en principio recomienda no salir de casa, pero si se tiene que romper la cuarentena por algún motivo, hay que mantener una distancia segura, usar cubrebocas y/o mascarilla, y lavarse las manos; sin embargo, no todos siguen al pie de la letras las indicaciones y la situación no mejora ostensiblemente.

Es así como, pese a que la cifra de muertes por coronavirus en México asciende a 66 mil 851, 17 plazas del futbol nacional están en semáforo naranja, mientras que únicamente una está en semáforo amarillo, según los datos arrojados por la Secretaría de Salud federal.

De acuerdo al último semáforo epidemiológico, que contempla el lapso del 31 de agosto al 13 de septiembre, están en naranja: Cruz Azul, América y Pumas (Ciudad de México), Toluca (Estado de México), Pachuca (Hidalgo), León (Guanajuato), Monterrey y Tigres (Nuevo León), Puebla (Puebla), Querétaro (Querétaro), Chivas y Atlas (Jalisco), Santos (Coahuila), Necaxa (Aguascalientes), Tijuana (Baja California Sur), Bravos (Chihuahua) y Atlético de San Luis (San Luis Potosí).