Bajan a Pumas de la nube

Agencias

?Diario de Chiapas

?El equipo de Pumas de la UNAM perdió el invicto y el liderato en esta séptima fecha del torneo Clausura 2020 de la Liga MX, luego de caer 1-2 contra un Morelia que recuperó la sonrisa y ese futbol que lo llevó a las semifinales en el semestre pasado.

?El defensa Luis Quintana, al minuto seis, adelantó a los auriazules, pero luego el chileno Rodrigo Millar, al 47, y Miguel Sansores, al 90+1, le dieron la victoria a los purépechas en el Olímpico Universitario. Con este resultado se acabaron los invictos en la competencia y Pumas se quedó con 14 unidades, mientras que Monarcas alcanzó ocho unidades para volver a pensar en la “fiesta grande” y de paso sumó cuatro en fila sin caer en CU.

?Pumas buscó hacer válidos los pronósticos, extender su paso perfecto en casa, el invicto y recuperar el liderato frente a un Morelia que deseaba recuperar la sonrisa y el buen futbol, ese que lo hizo protagonista en el certamen anterior.

?Así, ambos equipos compartieron la posesión del balón en la primera mitad y fue Pumas el encargado de dar el primer golpe, se adelantó de inmediato 1-0 en jugada de tiro de esquina cobrado por Pablo Barrera y rematado con la cabeza por parte de Luis Quintana.

?Instantes después el paraguayo Carlos González estuvo cerca del segundo tanto frente a un Morelia que para nada se achicó y tuvo capacidad de respuesta, tanto que empató el choque a través de Mario Osuna, pero la anotación fue revisada en el VAR y se invalidó por fuera de juego.

?Tras el susto, los felinos volvieron a reaccionar cuando parecían ir a menos y en una acción en la que presionaron casi provocan el error garrafal de Luis Malagón, quien en su afán de salir jugando estrelló el balón en Favio Álvarez pero el portero visitante reaccionó para quedarse el esférico en sus manos.

?Antes del descanso, Monarcas avisó con Osuna, habilitado para sorpresa de los expertos como delantero, pero su disparo a quemarropa fue atajado por Alfredo Saldívar para mantener la mínima diferencia trabajada para los de casa.?En la parte complementaria, como la lógica lo dictaba, Monarcas arriesgó un poco más con el deseo de empatar y se adueñó del balón. En su primera aproximación, los purépechas consiguieron el 1-1 en el Olímpico Universitario.

?Una igualada precedida de errores universitarios. Primero la defensa dejó a la deriva el balón, Rodrigo Millar disparó de primera intención y después el portero Alfredo Saldívar no supo que hacer, si desviar o quedarse con el esférico, duda que lo dejó como el villano al regalar el gol para la visita.?Más tarde otra falla local casi acaba en autogol en una acción en la que los centrales Johan Vásquez y Luis Quintana protagonizaron rebotes pero el canterano universitario despejó el peligro en la línea de gol, en un mejor momento de los purépechas.

?Monarcas fue más en el segundo tiempo frente a un Pumas desconocido que tuvo el segundo en dos ocasiones por conducto de Carlos González, pero eso fue más por errores del rival, primero uno de la defensa y después por otro mal despeje de Malagón.

?Monarcas puso a trabajar a Saldívar más de lo que se esperaba pero no llegaba el gol en un empate que parecía cantado hasta que en el último suspiro del juego Miguel Sansores apareció para poner el 1-2 definitivo que rompió los pronósticos, revivió a los michoacanos y le dio un baño de realidad a Pumas.

?El arbitraje estuvo a cargo de César Arturo Ramos Palazuelos, quien cumplió con su labor y amonestó a los locales Alan Mozo, Alejandro Mayorga y Johan Vásquez, así como al visitante Joaquín Martínez.?Guede dio con la tecla

?Para el técnico argentino Pablo Guede la justicia en el futbol no existe, es de merecimientos y hoy precisamente Morelia alcanzó la victoria 2-1 sobre Pumas de la UNAM, al que de paso le arrebató el invicto.

?“La justicia en el futbol no existe, yo creo que el resultado fue el que merecíamos y por suerte se nos pudo dar en el último minuto”, indicó ante la prensa tras imponerse en el Olímpico Universitario.

?Resaltó que por fin se vio reflejado en el resultado la labor de sus dirigidos para consumar su segunda victoria del certamen, pues a su consideración Monarcas había jugado bien contra otros rivales pero perdía.

?“Contento porque el equipo ve reflejado en el marcador lo que veníamos haciendo. Lo que me más me deja contento es que los chicos volvieron a ser ellos mismos, se soltaron por fin, no es fácil jugar en esta cancha contra este rival de la manera que lo hicimos y con un resultado positivo creo que nos tiene que servir”.

?Para Guede la clave en el triunfo en esta jornada siete del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX fue que sus pupilos “tocaron la tecla que tenían que tocar que era soltarse, hoy se liberaron”

?Abundó: “No es normal jugar como lo hicieron acá con el 65 por ciento de posición contra un equipo muy bueno que hace muchos goles, se liberaron y creo que esa fue la clave”.

?Finalmente descartó hablar de los rumores que lo ponen como uno de los candidatos para dirigir a San Lorenzo de Almagro, “nunca hablo de los equipos donde estuve”.

?Michel se despide de liderato

?El estratega de Pumas de la UNAM, el español Míchel González, se dijo consciente que el invicto del equipo no duraría siempre, luego de caer hoy contra Morelia, por lo que ahora toca levantar el ánimo y recuperar el buen paso.

?“Cuando uno pierde un partido, más allá de la racha que llevábamos, nos sentimos mal, teníamos esperanzas en seguir sumando, en seguir sumando. Fue una derrota que nos coloca en nuestro sitio porque había un exceso de elogios alrededor del equipo y hay que seguir trabajando siempre igual porque sino es difícil sumar”, apuntó.

?El DT del Club Universidad Nacional insistió en trabajar de la misma manera que lo hizo hasta antes de este descalabro, pues esa fue la forma en que pudo sumar 14 puntos hasta este instante de la competencia.

?“Un equipo como el nuestro no se puede detener ni en la victoria ni en la derrota, ya sabíamos que no íbamos a ser invictos las 17 fechas, por lo tanto hay que seguir sumando, hay que seguir trabajando. Les he dicho a ellos que hemos perdido un juego, no somos mejor equipo que nadie, pero tampoco somos peor equipo que nadie, ojalá hubiésemos ganado, pero no siempre se puede ganar”, lamentó.

?Respecto a este encuentro de la séptima fecha, donde Pumas perdió el invicto y el liderato explicó: “Hemos entrado bien al partido, hemos tenido una media hora muy buena, hemos marcado un gol, hemos tenido ocasiones de hacer uno más”.

?Pero en el segundo lapso “hemos entrado realmente mal”, mejoró el rival, los felinos fueron a menos y al final Monarcas se llevó los tres puntos del Olímpico Universitario, donde los michoacanos no pierden en sus ultimas cuatro visitas.

?Míchel González dejó en claro que “las derrotas y las victorias no son casualidad, tienen que ver con el juego y hemos sido incapaces de imponer nuestro juego y eso puso en riesgo el poder perder el partido como así ha sido”.

?Pese al descalabro destacó el trabajo de sus dirigidos en lo que va del Clausura 2020 y espera que este resultado de 1-2 en contra pueda servir como un impulso para los próximos compromisos.