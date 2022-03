Bárcenas supera Covid

Agencias

Diario de Chiapas

La campeona de powerlifting, Patricia Bárcenas Ponce de León, continúa con su preparación rumbo a los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán en Tokio, el próximo año, esto a dos meses de haber vencido al covid-19, luego de contagiarse y estar hospitalizada nueve días, situación que considera como una nueva oportunidad para ponerse a tono, esto con miras a la justa aplazada, precisamente, como consecuencia de este virus.

Luego de pasar el trago amargo del coronavirus, mantiene el objetivo fijo de hacer un buen papel en los Juegos Paralímpicos. Detalló a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que goza de una óptima recuperación, aunque mantiene ejercicios pulmonares, pero esto no le impidió reanudar sus entrenamientos, pues en su último chequeo -en materia deportiva- con su entrenador, la halterista logró levantar 110 kilogramos.

“La recuperación fue rápida, aunque estuve nueve días en el hospital, mantengo ejercicios pulmonares en casa, pero afortunadamente no me dio tan fuerte o que tuviera que intubarme, solo tuve apoyo de oxígeno porque éste bajaba, pero en general estuve bien debido a que inmediatamente fui a checarme cuando sentí algo raro y fue cuando di positivo”, compartió.

“No me costó trabajo reanudar, me checó mi entrenador hace dos semanas y levante 110 kilos muy fácil, no me quiso forzar a más y la verdad me siento muy bien entrenando, sobre todo porque me estoy recuperando. Una semana antes de estar hospitalizada, hice un chequeo como parte de mi entrenamiento y levanté 140 kilos, entonces los 110, se me hicieron muy fácil. Me decía mi entrenador que él, siente que traigo mucho más, pero como vengo saliendo del covid-19, fue nada más para ver si no había bajado mucho mi rendimiento y retomar el entrenamiento para recuperar y volver a buscar incrementar las marcas”, explicó.