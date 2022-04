Beltrán, 50 juegos en Chivas

Agencias

Diario de Chiapas

En el encuentro ante Tigres, Fernando Beltrán cumplió su partido número 50 en Primera División con Chivas, después de tres años de su debut.

Actualmente, Beltrán se mantiene como uno de los elementos más importantes del actual plantel, y en un futuro, uno de los referentes del Guadalajara, además de la Selección Mexicana.

El pasado 22 de julio, se cumplieron tres años del debut del ‘Nene’ Beltrán en la Primera División, luego que en el Torneo Apertura 2017, el estratega argentino, Matías Almeyda, colocó al canterano como titular y vio actividad los 90 minutos del encuentro en la igualada sin goles entre Guadalajara y Toluca.

Con un proceso cortado ante los diferentes cambios en el banquillo rojiblanco, su mejor torneo con el Guadalajara fue el Clausura 2020. Beltrán fue titular en 10 encuentros y participó en 824 minutos y marcando dos anotaciones.

El mediocampista reconoció que le gustaría hacer huesos viejos en la institución rojiblanca, ya que enfatizó en que no quiere solamente 50 partidos.

“Es mi trabajo… en realidad lo que se ve reflejado, el esfuerzo de todos los días para cumplir esos 50 partidos. Si no se hubiera suspendido el otro torneo ya los hubiera cumplido, pero por algo pasan las cosas. No he llegado a 50, no sé qué pasará mañana. No quiero 50 partidos, quiero más, quiero 300 y espero primero Dios poder lograrlos”, reconoció.

Además de los 50 encuentros, la cereza en el pastel será la posible convocatoria a la Selección Mexicana, que enfrentará a Costa Rica, el próximo 30 de septiembre en el estadio Azteca.