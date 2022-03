“Bundesliga puede hundirse”, dice Watzke

Agencias

?Hans-Joachim Watzke, director ejecutivo del Borussia Dortmund, confesó que la Bundesliga corre el riesgo de “hundirse” económicamente si no se juega a puerta cerrada durante los próximos meses.

?En días pasados, las autoridades alemanas decretaron que los grandes eventos estarían prohibidos hasta el 31 de agosto, con el objetivo de evitar aglomeraciones; por lo que la Liga propuso jugar a puerta cerrada el resto de la temporada.

?Ante esta situación, el directivo de Borussia Dortmund confesó que de no jugarse, muchos equipos podrían desaparecer y la Bundesliga podría experimentar cambios radicales en su historia; por lo que se tiene que salvar al futbol lo antes posible.

?“Si no jugamos durante los próximos meses, toda la Bundesliga se hundirá. Y entonces ni existirá una liga en la forma que conocemos. Hacemos todo lo posible para que podamos volver al trabajo. No queremos un trato especial, definitivamente no; pero tampoco queremos estar en desventaja”, asintió Watzke.

?En entrevista para Sky Sports, el directivo detalló que no se busca un trato favorable hacia el futbol, sino evitar pérdidas de millones de euros que lleven a la bancarrota a algunos equipos.

?Debido a la crisis económica, las cadenas de televisión acordaron con la Federación Alemana (DFL) el pago adelantado de los derechos de televisión, para apoyar a los clubes, pero con el compromiso de celebrar los partidos, de lo contario podrían reclamar de vuelta su inversión.

?Watzke refirió el problema como algo a resolver lo más pronto posible, ya que no es viable jugar con aficionados, la Liga estableció platicas con el gobierno de la canciller Angela Merkel para regresar lo antes posible a las canchas, a puerta cerrada.