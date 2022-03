Buscan la bandera a cuadros

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Las primeras tres fechas programadas para el campeonato NASCAR Peak México 2020 están por terminar este próximo jueves en el Óvalo Aguascalientes, carrera a la que el piloto #14 Canel´s/Racing Cargo Alex de Alba Jr. se presentará en uno de sus mejores momentos dentro de la categoría NASCAR Challenge, situación positiva para ir por la primera bandera a cuadros.

Recordemos que el arranque de temporada no fue nada bueno para Alex al quedar fuera de competencia en un momento clave. Para la fecha dos el auto #14 Canel´s/Racing Cargo calificaba segundo de su categoría manteniendo por largo periodo el liderato no solo de ella si no de la general delante de los autos Peak, al final un pequeño contacto lo deja en el segundo lugar obteniendo su primer podio del año y así sumar puntos para dejar el sótano de la clasificación y colarse al top diez.

Buen momento el que se ha estado viviendo dentro del equipo #14 Canel´s/Racing Cargo de Alex de Alba Jr. manteniendo un auto sumamente competitivo desde el arranque de temporada así como en la fecha dos, ahora la tercera carrera NASCAR México será clave para Alex pues su meta es tener un auto mucho más rápido y así poder estar nuevamente en el podio.

“Una tercera fecha que tenemos muchas ganas de que llegue, más porque ya se anunció la segunda parte del calendarios, emocionado de llegar a Aguascalientes y terminar positivamente con estas tres carreras en donde creo hemos mejorado mucho con respecto al año pasado y si sigue la tendencia seguramente tendremos este jueves un auto #14 Canel´s/Racing Cargo mucho más rápido que en el 2019 donde estuvimos peleando los primeros lugares, tenemos buen ritmo para estar luchando con los autos Peak, espero seguir así y buscar la primera victoria del equipo para recuperar muchos puntos y poder meternos en la pelea, la primera fecha sigue doliendo, Aguascalientes será una buena fecha, el Ingeniero Ramiro Fidalgo tiene un excelente set” manifestó Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Racing Cargo.