Caballero salió frustrado

Entre la frustración y la amargura fue como Gabriel Caballero toma la eliminación del FC Juárez del Guardianes 2020 al empatar a un gol frente al América y con ello perder su última oportunidad de buscar un pase a la repesca.

“Decepcionado, triste y frustrado. Difícil hacer un análisis, porque se había hecho buen juego y es de amargura. No lo esperaba que pasara así. No pudimos hacer el segundo gol, me quedo triste, dependíamos nosotros y era la oportunidad que no se podía escapar y si fue o no falta, o si fue a favor de nosotros o no, ese tiro libre nos complicó y quedó poco tiempo para poder reaccionar y no pudimos”, dijo.

Con solo 19 puntos obtenidos en el torneo, Caballero mencionó que, de momento, los planes se mantienen con el equipo fronterizo, por lo que dejará en manos de la directiva su continuidad con el club.

“Sigue todo igual. Nos sentaremos con la directiva a hacer un análisis general de todo, jugadores, situaciones, todo y veremos en ese análisis qué conclusiones sacamos”, declaró.

“Primero la decisión la tiene la directiva. El proyecto sigue igual y por supuesto que tenemos que analizar lo que nos hace falta. A pesar de las vicisitudes que hemos vivido debemos pensar en mejorar al equipo y buscar las alternativas posibles y accesibles para que lleguen”, agregó.