Caraglio pide su salida de Cruz Azul

Agencias

Diario de Chiapas

Tras la histórica eliminación a manos de Pumas, comienzan los cambios en Cruz Azul de cara al Clausura 2021. El delantero argentino, Milton Caraglio, expresó su inconformidad por los pocos minutos recibidos a lo largo del torneo. Así lo mencionó en entrevista para un medio nacional.

“El club y muchos aficionados confiaron en mí, y veo que el entrenador en mí no confía, a pesar de haber sido subcampeón de goleo y haber logrado tres títulos. Si no soy tomado en cuenta prefiero irme, porque a mí cobrar y estar sentado, no me interesa”, reveló.

Caraglio expresó su deseo de ganar y jugar, ante la poca regularidad que obtuvo en el ataque celeste, donde Siboldi utilizó la mayoría del tiempo a Jonathan Rodríguez y Santiago Giménez.

“A mí me gusta jugar, me gusta ganar y me gusta correr los riesgos que implica jugar al fútbol. Mirarlo desde afuera no es lo mío”, comentó.

En el Guard1anes 2020, Milton Caraglio registró 10 partidos jugados, con solo tres titularidades, 333 minutos, con solo el 20% de los minutos posibles en el torneo, todo eso traducido a cero goles durante el torneo, siendo su peor certamen en cuanto a números desde que arribó al balompié mexicano en el Clausura 2016