Castillo, de vuelta

Agencias

Diario de Chiapas

Nicolás Castillo regresó anoche a México procedente de Estados Unidos y desde esta semana se presentó en Coapa para comenzar su rehabilitación luego de la operación que le practicaron la semana pasada en Atlanta para mejorar la circulación en su pierna derecha, extremidad en la que el andino sufrió una trombosis a principio del 2021.

Durante esta semana, Castillo realizó sesión de terapias y ejercicios para ir recuperando su movilidad al 100 por ciento, cabe destacar que el cuerpo técnico y médico del América llevará la rehabilitación del sudamericano sin adelantar procesos y buscarán no forzar el regreso del futbolista al terreno de juego.

Por otra parte aún no hay fecha exacta para el regreso de Nicolás Castillo sin embargo según palabras del propio jugador estaría de vuelta en los primeros meses del 2021 situación que también está sujeta a que no haya una recaída del futbolista chileno y la aprobación total del cuerpo médico americanista porque no quieren alguna sorpresa desagradable en su regreso.

Nico Castillo se mantendrá trabajando en la Ciudad de México bajo la supervisión del los fisioterapeutas y elementos médicos del Club América. Está lejos todavía de tener una forma física óptima para jugar de nueva cuenta futbol de primera división pero confía en que pronto comenzará con el incremento de sus cargas de trabajo para estar a tono lo más pronto posible.