Cavani está motivado

Edinson Cavani dijo que todavía tiene “muchas ganas de competir, trabajar y dar lo mejor”, al tiempo que aseguró que “es una linda responsabilidad vestir la 7 de los Reds, espero dejarla en lo más alto”.

El fichaje del uruguayo sobre el final del cierre del libro de pases llenó de expectativas a los hinchas del Manchester United. Los seguidores del club han esperado ansiosos la posibilidad de escuchar las primeras declaraciones del uruguayo como jugador de los Reds, y ocurrió en una entrevista que el goleador le concedió al club.

Cavani dijo que se siente “muy feliz de llegar, muy motivado, con muchas ganas de comenzar a entrenar con mis compañeros. Pero lo más lindo es tener la confianza del club en querer contratarme”.

Además, El Matador agregó que ya jugó en dos de las cinco ligas más grandes de Europa y ahora le toca jugar en la Premier League, lo cual consideró “un campeonato muy atractivo, dentro de los mejores campeonatos del mundo, y eso para mí es un honor. Es un nuevo desafío que me motiva mucho y tengo muchas ganas de poder comenzar a sentir lo que es jugar en la Premier League. Me ha tocado jugar contra muchos equipos ingleses, pero ahora me tocará vivir la competición de cada fin de semana y cada partido en la liga inglesa”.