Chávez pide prudencia

Agencias

Diario de Chiapas

Adrián Chávez indicó que Guillermo Ochoa es uno de los porteros históricos del América, pero para ser considerado una leyenda tiene que conseguir más títulos.

“En el América, Memo todavía no es una leyenda”, afirmó el exportero de las Águilas y multicampeón en la década de los 80.

Adrián Chávez señaló que Guillermo Ochoa, quien solo tiene un título con los azulcremas, todavía no ha conseguido lo que otros porteros en el club, como él mismo, y no duda que lo hará porque tiene 35 años

“Tiene tiempo para ganar más títulos de liga, de Concacaf y otros para ser considerado una leyenda del América. Afortunadamente, es un muchacho muy sano que nunca tiene problemas de lesiones; es muy profesional. No es de los jugadores que pierda la cabeza ni nada por el estilo; es centrado”, expresó.

“Memo puede jugar hasta los 40 años o más, y puedo asegurar que jugaría el Mundial que viene (Qatar 2022) y el que sigue (2026)”.

Para Adrián Chávez, muchos no le dan el justo valor que tiene Memo Ochoa “y no es lo que diga yo, sino lo que dice la prensa internacional, lo que se dice en otros países”.

“Por ejemplo, a Hugo Sánchez no lo puedes comparar con nadie, porque él está en otro planeta. Con el debido respeto a Raúl Jiménez o ‘Chicharito’, a ellos no se les puede comparar con Hugo; no tienen nada qué ver con Hugo Sánchez y no creo que vaya a haber alguien mejor que él en todos los tiempos, como delantero y como jugador de México”.

Por otro lado, afirma sin dudarlo que “hay un mundo de diferencia” entre el portero de las Águilas y los de Chivas, ya sea José Antonio Rodríguez o Raúl Gudiño.

“No es lo mismo Lobos BUAP que Chivas”, en tanto que Gudiño paró todo cuando antes fue titular en el equipo, “pero se agrandó y comenzó a cometer errores”.