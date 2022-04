Clippers, listos para la revancha

Agencias

Diario de Chiapas

Kawhi Leonard dijo que le encanta el desafío de recuperarse del impresionante colapso de la serie 3-1 de los LA Clippers ante los Denver Nuggets y verá “cuán fuertes” son los Clippers.

Cuando los Clippers comienzan el campo de entrenamiento el domingo, Leonard y Paul George hablaron sobre el fracaso del equipo en cumplir con las expectativas del campeonato la temporada pasada y lo motivados que están para eliminar el sabor amargo del colapso de su burbuja.

“Físicamente, me siento bien”, dijo Leonard. “Estoy motivado. Quiero empezar, quiero volver. Te deja un mal sabor de boca al perder una ventaja de 3-1. Pero me encanta. Estas son cosas que construyen al jugador. Son las cosas que me gustan, el desafío. El camino de ganar un campeonato es duro. Me encanta el proceso “.

“Veremos qué tan fuertes somos y si podemos construir a partir de cosas como esta. Eso es lo que hace a los jugadores”.

Los Clippers creen que tener a Leonard y George sanos y participando desde el inicio del campo de entrenamiento esta temporada marcará la diferencia con sus problemas de química de la temporada pasada. Leonard reveló por primera vez que se sometió a un procedimiento no especificado durante la temporada baja en 2019 y es por eso que él y George, quien venía de cirugías de hombro de temporada baja, no pudieron participar plenamente en el campamento la pretemporada pasada.

George dijo “no era yo mismo” durante su primera temporada con los Clippers, pero que se siente mucho más cómodo después de poder entrenar esta temporada baja.

“El año pasado fue un año inaceptable para mí y lo sé”, dijo George, quien promedió 20.2 puntos, 6.1 rebotes y 39.8% de tiros en los playoffs. “(Esta temporada) me siento muy bien, en un gran lugar”.

George, quien es elegible para una extensión de contrato, manifestó que espera retirarse como Clipper.