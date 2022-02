Conectados con albercas del mundo

Jorge Mazariegos

?Bajo el lema “¡Nadar es más divertido cuando es seguro!” El Delfín de Chiapas se suma al equipo de The WLSL (La Clase de Natación Más Grande del Mundo), que este jueves 16 de julio organizó su edición virtual alrededor del planeta.

?Desde las instalaciones de El Delfín Centro de Entrenamiento, la multicampeona chiapaneca, Lily Anzueto Moguel, destacó la alegría del club chiapaneco, fundado en 1975, por participar en una nueva edición de La Clase de Natación Más Grande del Mundo.

?A través de un testimonio visual, la nadadora máster compartió importantes tips de seguridad acuática como: siempre observar los señalamientos antes de entrar al agua, verificar profundidad, no tirarse de clavado, no correr alrededor de una alberca, no nadar con tormenta eléctrica, avisar a los adultos si se va a entrar a un cuerpo de agua, nunca nadar solos, estar atentos ante cualquier situación de riesgo, entre otros consejos.

?“Hemos sido pioneros, junto con esta asociación, de llevar ese mensaje, de que Las Clases de Natación Salvan Vidas y los ahogamientos se pueden prevenir”, destacó la también instructora de natación durante la contribución de El Delfín de Chiapas para The WLSL.

?La Clase de Natación Más Grande del Mundo, organización con sede en Estados Unidos, ha logrado unir -desde 2010 a la fecha- a cuatro mil 548 instalaciones en 48 países y para este 2020 se ha planteado la misión de asegurarse de que todos los padres y cuidadores comprendan la importancia crítica de enseñar a los niños a nadar y cómo ser conscientes del agua para evitar el ahogamiento infantil.

?Justo en esta época de confinamiento -destacaron- el uso de las piscinas en el patio trasero está en un récord de todos los tiempos, por lo que el mensaje de prevención cobra crucial relevancia este año.

?Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el ahogamiento es una de las cinco principales causas de muerte para personas de uno a 14 años en 48 de los 85 países que supervisa en todo el mundo, de ahí que la natación sea una habilidad vital que hay que aprender para ser más seguros dentro del agua.

?Para este año, The WLSL se ha planteado adaptarse a las condiciones que imperan en muchos países y aunque este 16 de julio se convocó a las instalaciones acuáticas para difundir su mensaje en las redes sociales, aún contemplan la celebración del evento en forma presencial durante este verano.