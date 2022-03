Conformada la Selección de Tenis de Mesa

M de R

?La Asociación Chiapaneca de Tenis de Mesa anunció que 14 raquetistas conforman la Selección Chiapaneca de la especialidad, equipo que participará en el mes de marzo en Boca del Río, Veracruz, en el selectivo regional de los Juegos Nacionales Conade 2020.

?El entrenador de la delegación estatal, Dimeys Góngora Castillo, comentó que el pasado fin de semana se llevó a cabo el estatal en las instalaciones del Parque del Oriente, competencia que reunió alrededor de 27 atletas de los municipios de Comitán de Domínguez y de Tuxtla Gutiérrez, quienes compitieron entre sí para integrar el representativo.

?Los ganadores en las diferentes categorías son: Sub 13-15 varonil, Digo Abarca, Diego Gómez, Aldo Morga, Adolfo Escobar; Sub 13-15 femenil, Diana López, Valeria Monserrat Velázquez Castellanos, Grecia Ruíz, Brisia Hernández; Sub 16-18 varonil, Emilio Gómez, Iván Paniagua, Pedro Sánchez, Mauricio López; Sub 16-18 femenil, Sarahí Escobar y Sub 19- 20 varonil Martin Paniagua.

?Para la eliminatoria de la zona sureste, se espera que la mayoría de los deportistas califiquen al nacional que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual será la encargada de albergar la primera edición de este certamen amateur.

?Góngora Castillo indicó que los atletas siguen en el proceso de madurez, toda vez que en un futuro esta disciplina puede llegar a conseguir importantes resultados a nivel nacional; y ese es el objetivo por el cual se está trabajando arduamente.

?Detalló que la Selección Chiapas entrena en las instalaciones del Parque del Oriente, donde se prepara para las futuras competencias, de las que confían entregar buenos resultados y superar lo hecho en el 2019, año en que el tenis de mesa logró ganar una presea de bronce en la Olimpiada Nacional.

?Por último, el entrenador de la delegación anunció que el equipo asistirá a un torneo que se desarrollará en marzo en Boca del Río, Veracruz, ciudad que, además, será sede de la etapa regional de los Juegos Nacionales Conade 2020.