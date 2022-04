Crece participación

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

El trabajo de esparcir conocimientos de muchos años de enseñanza, disciplina, sacrificio, paciencia y lealtad, es el fruto que se obtiene de la cosecha de muchos años de entrega del Sabomnim Julio Ballinas Ramos, CN 5° Dan, director técnico de Moo Duk Kwan MoonMoo Won “Tuchtlán” que expande su territorio con la entrega de certificados, cinturones negros y medallas de excelencia dentro del CXXXVI Examen Nacional de Cintas Negras y Grados Mayores.

Para esta ceremonia especial de fin de año de MoonMoo Won Duk Kwan México, que se dio los días 11 y 12 de diciembre, teniendo la representación del Kwan Jang Nim, Dai Won Moon, en los Sabomnim, Fernando Zelada Cruz, CN 8° Dan y Rogelio Ávila Corona, CN 8° Dan, Sinodales Nacionales acompañados también de sinodales de Chiapas, Pedro Álvaro López, CN 8° Dan, Arnoldo Victorio Sandoval, CN 7° Dan y Joel Antonio Martínez Corzo, CN 6° Dan.

De esta manera el director técnico de Moo Duk Kwan MoonMoo Won “Tuchtlan”, Julio Alberto Ballinas Ramos, acompañado de padres de familia, amigos y entrenadores, bajo un estricto control de seguridad sanitaria y en un marco ceremonial marcial y místico, entregó certificados, cintas negras, grados mayores y medallas de excelencia.

Destacó que el llegar al grado de cinturón negro, no es culminar una trayectoria dentro del aprendizaje del tae kwon do, sino es el inicio del camino, donde se comienza verdaderamente aprender este arte marcial, “nunca dejamos de aprender, ni en la misma vida y quien diga que lo sabe todo, no ha aprendido nada”, fueron las palabras del entrenador al dirigirse a sus alumnos.

Asimismo indicó que con esta entrega de certificados y cinturones negros y grados mayores, la Escuela de Moo Duk Kwan MoonMoo Won “Tuchtlán”, expande aún más sus horizontes dentro de la enseñanza del tae kwon do en territorio chiapaneco, lo que lo hace sentir muy satisfecho de formar hombres y mujeres triunfadores, no solo en el ámbito deportivo “que es un modo de vida”, también en la vida profesional.

Los nuevos cintas negras en la categoría infantil, fueron Dasha Colette Ruiz Vázquez, CN 1er POOM, Rafael Alexander Jiménez Bermúdez, Gabriel Leonardo Jiménez Bermúdez, CN 2do. POOM, Edith Vigil Roque 3er. POOM, mientras que, en el sector juvenil y adultos, María José Solorzano Alvarez, CN 1° Dan y Aldo Mancilla, CN 1° Dan, Víctor Eduardo Vigil Roque, Ernesto Alonso Ramos Moreno y Christian Geovany Tapia Oliva, CN 3° Dan.