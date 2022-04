Critican a candidato

Agencias

La afición de Cruz Azul no tomó de buena manera la posibilidad de que Alfonso Sosa se convierta en el nuevo técnico del equipo cementero tras la renuncia de Robert Dante Siboldi.

Tal ha sido la poca aprobación por parte de los aficionados del Cruz Azul que hicieron que Poncho Sosa se convirtiera en tendencia en Twitter.

“@CruzAzulCD Poncho Sosa, de verdad?, tomen las cosas más en serio, ven el barco que se está hundiendo y salen con sus fregaderas, se necesita un DT con experiencia y que sepa ser campeón, no DT que ni un año ha durado en equipos y en otros fue asistente” comentó el usuario @mauvalladares.

“Díganme un solo mérito solo uno para que Poncho Sosa vaya a ser técnico del Cruz Azul. Como dicen por ahí la nuevos encargados del Cruz Azul no saben nada de fútbol, lo escribí hace algunos días y lo repito… AGÁRRENSE COMO PUEDAN DEL BARCO, pero no se caigan”, aseguró @RicardoSanMo,

Otro sector de la afición de Cruz Azul cree que con la llegada de Sosa el proyecto cementero tendrá que preocuparse por temas de descenso.

“Si se llega a dar la contratación de Poncho Sosa a @CruzAzulCD es evidente que no tardaremos en pelear… por el DESCENSO”, publicó @lsaedarm.

En tanto, aunque en minoría, una parte de los seguidores celestes expresaron que Sosa podría ser la solución a los problemas que vive el club cementero.

“La afición reventando a Poncho Sosa por ser primera opción de Cruz Azul como D.T. ¿No aprendemos, verdad? Parece que no les queda claro que este abismo de 23 años no ha sido por el D.T, ya nos quedo claro que estos años no son por el que mueve la banca, si no los de arriba”, opinó @SomosCelestesFC.

DATO

Se concretarse, sería el cuarto equipo de Alfonso Sosa en Liga MX