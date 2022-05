¿Cuándo volverá Hamilton?

Agencias

?La Fórmula 1 aún tiene tiempo para echar andar su siguiente temporada, la cual, desde el año anterior ya presentó sorpresas, pero, a inicio de este 2021 estas continúan con la ahora duda de si e británico Lewis Hamilton continuará en el monoplaza la escudería Alemana, Mercedes.?Diversos medios internacionales han puesto en duda este regreso del piloto y actual campeón del automovilismo profesional en el mundo, pues luego de lo sucedido en Sakhir, cuando estuvo ausente por contagio por COVID-19, el británico volvió pronto para recuperar su espacio, pero hoy, la incertidumbre es si volverá junto con el pago de los 40 millones de pide a la escudería.

?En este ambiente que se va calentando, aunque faltan dos meses aún para los test de pretemporada, Mark Webber ha puesto el dedo precisamente sobre la famosa suplencia que hizo Russell de Hamilton en Sakhir.

?George pilotó bien. Sí, fue la pista más fácil del mundo. No era exactamente Suzuka. Pero aún pilotó de manera brillante en un entorno comprometido en el coche. Yo piloté unos 1.000 días en un Fórmula 1 con test, prácticas y grandes premios los fines de semana y con todo, no quería a nadie cerca de mi coche”, asegura el australiano en el podcast de la BBC ‘At the controls”.

?“Lewis no quería que se viera expuesto su material y a su gente. Es una industria tan despiadada. Incluso para alguien como Lewis, eso era todo un inconveniente para él, y ahora solo está tratando de buscar el precio de su propia acción”, afirma, subrayando que los recortes presupuestarios, especialmente en 2023, están salpicando este pacto también de forma evidente.