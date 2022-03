Dávalos critica a directivos por eliminar el Ascenso MX

Agencias

Diario de Chiapas

El entrenador de los Leones Negros, Jorge Dávalos, lanzó una fuerte crítica a los directivos que han tomado la decisión de eliminar el Ascenso MX, pues consideró que más allá de la resolución, no se hace de la forma correcta.

“En un momento de pandemia en donde las personas piensan en su salud y en el trabajo, ¿cómo se va a hacer para resolver esta situación tan compleja que viven todos los mexicanos? Los directivos toman la decisión ahí en lo “oscurito”. Lo toman, lo sacan, cuando las personas piensan en otras cosas”, comentó en un video difundido en redes sociales.

El “Vikingo” les mandó un mensaje a los dirigentes debido a que les recordó que nadie les ha negado la posibilidad de seguir mejorando laboralmente en sus diferentes negocios.

“Están atentando contra un derecho humano. Ellos son empresarios, pero nadie les ha quitado el derecho a ascender, han venido ascendiendo en sus negocios y capital. Ustedes no le pueden quitar el derecho de ascender a la gente”.

El estratega universitario aseveró que en las principales ligas del mundo existen los ascensos y descensos, que ayudan a consolidar la infraestructura del balompié local.

“Ustedes están tomando situaciones que no ayudan y no contribuyen en nada a la situación que estamos pasando en este país. Ustedes no pueden negarle el ascenso a los futbolistas, que realmente suben de la tercera a la segunda, de la segunda al ascenso y del Ascenso MX a la Liga MX; así se maneja la industria en todo el mundo”.

Por último, Dávalos declaró que están a tiempo de corregir esta situación, por lo que sugirió una mesa de diálogo para conocer todos los puntos de vista posibles.

“Se equivocaron, hay tiempo de enmendar sus errores. Echen atrás todo y siéntense a platicar con todos los interesados y que se tomen las mejores decisiones que ayuden a todos para seguir con el proyecto del futbol”, finalizó.