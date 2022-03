De la mano del “Pocho”

Agencias?

Diario de Chiapas

?Paulo Pezzolano, entrenador de Pachuca, destacó la importancia de Víctor Guzmán en su escuadra, quien fue el encargado de abrir el marcador en el Repechaje ante Santos, incluso el uruguayo catalogó al ‘Pocho’ como el mejor interior mexicano de la Liga MX a pesar de que estuvo inactivo por un semestre.

?“Al ‘Pocho’ me tocó conocerlo en un momento duro que ha pasado él y me mostró ser una persona y un ser humano espectacular, primero que nada. Después qué puedo decir como jugador, ya lo conocen, para mí es el mejor interior que hay en la liga mexicana sin duda, el mejor mexicano interior que hay en la liga mexicana sin duda es el ‘Pocho’ Guzmán, tiene juego, tiene garra, es importante para este juego, intensidad, le pega con las dos, calidad, va para arriba, entiende el juego al mil por ciento”, declaró Pezzolano.

?“Fue un gran partido, voy a tener que analizarlo, verlo bien, no sé si fue el que mejor hemos jugado o no. Lo hicimos muy bien, mucha intensidad, creo que teníamos miedo porque nuestro futbol se basa en la posesión del balón y mucha intensidad, entonces eso era lo que teníamos mucho miedo por lo que habían pasado muchos jugadores, aparte de no haber entrenado casi nada juntos, entrenamos solo un solo día”, afirmó