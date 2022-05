De nuevo sin Talavera

Agencias

Diario de Chiapas

Alfredo Talavera está considerado por Gerardo ‘Tata’ Martino para el partido contra Holanda, que disputará la Selección Mexicana el próximo siete de octubre, por lo que no estará disponible para el juego contra América, de la jornada 13 del Guard1anes 2020.

Pumas tiene dos jugadores concentrados para el compromiso ante Guatemala, de mañana en el estadio Azteca, pero sólo Alfredo Talavera viajará el jueves a Holanda, para jugar contra el representativo de los Países Bajos y Argelia, ambos compromisos a disputarse en Europa, informaron.

El arquero de los universitarios no jugó la jornada anterior con Pumas, debido a que fue expulsado en el compromiso ante León y estuvo en los dos microciclos del representativo mexicano. El jugador auriazul que no entraría en la convocatoria para la gira por Europa sería Johan Vásquez, que podría ser tomado en cuenta por Jaime Lozano para la Selección Sub 23.

El arquero de los Pumas es una de las figuras del equipo en el Guard1anes 2020 y sus buenas actuaciones hicieron posible su retorno al Tricolor que ahora dirige Gerardo Martino. Tras la baja de Guillermo Ochoa, baja por un mes y medio, el veterano arquero es clave para la gira de la Selección Mexicana en Europa.

Talavera no juega un partido oficial con la Selección Mexicana desde marzo de 2017 y en su arribo a los Pumas aseguró que su objetivo es ir al Mundial de Qatar 2022, después de estar en la banca en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.