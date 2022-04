Definen la selección de halterofilia para el Regional

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Como parte de su calendario de actividades, la Asociación Chiapaneca de Levantamiento de Pesas realizó su selectivo rumbo al Regional de los Juegos Nacionales Conade 2020, donde fueron seis los halteristas que dieron las marcas para calificar a la siguiente fase, la cual se realizará en Chetumal, Quintana Roo.

En su intervención, Vázquez González, entrenadora y presidenta de la asociación de dicha disciplina, dio a conocer que este selectivo se realizó con el objetivo de llevar a los halteristas con las mejores marcas a la fase Regional y, posteriormente, a los Nacionales Conade 2020, siendo seis las y los atletas que dieron las marcas requeridas por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas.

De esta manera, las y los seleccionados de las diferentes categorías y rama son: Sub 15femenil, Celeste Marina Méndez, Nadia Camila Caballero Gamboa; Sub 17 femenil, Xilary de Jesús Fuentes Zavala; Sub 15 varonil, Yeshua Casanova Bautista, Sergio A. Pérez González y Luis Rey Gómez Martínez.

En el 2019, el levantamiento de pesas obtuvo tres medallas en esta justa deportiva, una de plata y dos de bronce por conducto de Xilary Fuentes Zavala, por lo que el objetivo es igualar o superar lo conseguido el año anterior en este nuevo formado de competencia llamado Juegos Nacionales Conade 2020.

El también entrenador, Manuel López Romero, dijo sentirse satisfecho por el desempeño mostrado por las y los atletas con base a las marcas establecidas, y confía en que puedan concretar una gran actuación en la etapa regional que se llevará a cabo en Chetumal, Quintana Roo del 6 al 8 de marzo.