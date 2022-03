Djokovic, en todas partes: se presenta al Consejo de Jugadores

Agencias

Diario de Chiapas

El serbio Novak Djokovic se presentará a las elecciones del Consejo de Jugadores de la ATP tres meses después de haber presentado su dimisión para crear la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA, por sus siglas en inglés).

El jugador de Belgrado decidió distanciarse del Consejo, liderado por Rafael Nadal y Roger Federer, pero volverá a presentarse a las elecciones que se celebrarán a final de año. Así lo confirmó en rueda de prensa el jugador brasileño Bruno Soares, miembro del actual consejo como representante de los doblistas en el top 100.

“He visto la lista de candidatos y no está solo él. Hay mucha gente. Es interesante, porque dimitió hace tres meses para liderar la PTPA. No sé lo que estará pasando con esa asociación. A mí me echaron del grupo de Whatsapp por quedarme en el Consejo supongo, así que no sé qué ideas tienen o lo que hacen”, dijo Soares. “Seguramente esté igual de intrigado y con la misma curiosidad que vosotros por verle dimitir hace tres meses y ahora volverse a presentar”, añadió el brasileño. Junto a él, se ha presentado también el canadiense Vasek Pospisil, otro de los impulsores de la PTPA.