Djokovic se queta presión por ser número 1

Novak Djokovic, líder del ranking mundial, se presentó con más de una hora de retraso en la rueda de prensa previa a las ATP Finals, que estaba prevista para las 16:30 y arrancó sobre las 17:31. El serbio habló sobre el torneo, pero se extendió más para debatir sobre la situación actual del tenis y la nueva asociación de jugadores que él preside, la PTPA.

Despedida de Londres: “El O2 ha sido un lugar muy exitoso en este torneo en los últimos 12 años y en la historia del evento. Y además de los títulos que he conseguido aquí, he jugado grandes partidos contra Roger y Rafa. Se hará raro jugar sin público, pero ya venimos acostumbrados este año a eso, así que será más natural ahora. Hay que estar muy agradecidos de poder jugar este año aquí aunque sea sin público”.

Sin presión: “Entrar al torneo sabiendo que voy a acabar como número uno el año me libera de presión, pero yo quiero ganar cada partido que juego y ganar este torneo. Así que espero acabar el curso de la mejor manera posible y que el éxito que he tenido aquí en los últimos diez años me ayuda a estar más cómodo y con más confianza en mi juego”.