El Covid-19 en la Liga MX

La pandemia del Covid-19 llegó a la Liga MX y ya se presentó con dos directivos. Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga MX, y Alberto Marrero, presidente del Atlético San Luis, sin embargo, en Chivas llegó un malestar de influenza, el cual afectó a gran parte del plantel.

A continuación, te dejamos los casos de personajes enfermos en el balompié nacional.

Enrique Bonilla

A través de un comunicado, el presidente de la Liga MX informó sobre su estado de salud y sobre las medidas que tomará para evitar el contagio hacia su círculo cercano. “Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”, escribió en el texto, mismo que llevaba su firma.

Alberto Marrero

El presidente de San Luis fue diagnosticado con Covid-19 el martes 17 de marzo después que se realizó los estudios pertinentes el lunes anterior. A través de un comunicado, el cuadro potosino dio a conocer la noticia. Además, el mismo Marrero reconoció que tuvo síntomas desde el fin de semana pasado, cuando todavía se jugó la Jornada 10 de la liga, y que, por lo mismo, “no debí ir al partido ante Puebla”.

Chivas

Alexis Vega, Eduardo López, José Juan Vázquez, Ronaldo Cisneros y Fernando Beltrán fueron diagnosticados con influenza esta semana y, por la misma razón fueron enviados a sus casas. Sin embargo, tanto Vega, como el ‘Gallito’ y la ‘Chofis’ presentaron síntomas desde la semana pasada y por eso se perdieron el duelo ante Monterrey.

Personal del Rebaño Sagrado

Aunados a los jugadores del primer equipo, junto con ellos, un utilero y un kinesiólogo también fueron contagiados y ambos fueron enviados a sus respectivas casas para llevar mayor control del caso. Las instalaciones de Verde Valle fueron sanitizadas debido al brote de influenza.

El presidente de los Rayados de Monterrey, Duilio Davino, no descartó que en un futuro a mediano plazo, en el futbol mexicano se deban replantear los directivos sobre el pago de sueldos a los futbolistas, y si sería necesario realizar ajustes ante la inminente crisis económica que se avecina, como uno de los efectos consecuentes a la llegada de la pandemia COVID-19 en nuestro país.

“Esa decisión se tendrá que ir revisando y tomarla más adelante. Hoy es pronto para dar esa respuesta pero hay que ver hasta dónde llega esta situación; habrá una crisis económica y veremos cuál es la solución menos mala, pero se pondría a revisar alguna opción que sea lo menos perjudicial para todos”, declaró Davino.