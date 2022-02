El máximo romperredes

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Goles de todo tipo de manufactura fueron el sello del delantero de Motozintla, Eliseo Toledo Martínez, quien se proclamó monarca romperredes del Grupo 3 de la Liga TDP, con 13 tantos en su cuenta personal y una cifra total de 15 para la organización de Cafetaleros.

Sin duda que el aporte de Eliseo fue crucial para que Motozintla fuera también la mejor ofensiva del Grupo 3 con 35 anotaciones, aunque será el joven atacante quien reciba de parte de la Tercera División Profesional su respectivo trofeo como líder anotador individual.

Entre las virtudes de Eliseo destacan su velocidad, además le gusta encarar, crearse espacios y cuenta con buena ubicación para estar justo a la cita con el gol.

El campeonato de goleo “es una alegría muy grande para mí, significa que estoy trabajando bien, pero es lo de menos porque lo más importante es cumplir los objetivos con el equipo”, aseguró el jugador desde su hogar, donde permanece a la espera de que puedan reanudarse los entrenamientos ante la actual contingencia.

“Me siento muy orgulloso conmigo mismo, pero eso es lo menos importante porque lo más importante es lo que consiga con el equipo”, agrega el futbolista que con Motozintla logró el subliderato nacional de la Lita TDP, en la que compiten 185 clubes de todo México.

Eliseo dedicó el título de goleo alcanzado a Dios, a su familia, a la afición de Motozintla y a sus compañeros y entrenadores, quienes lo apoyaron y brindaron la confianza, llegando incluso a disputar partidos con el cuadro de Liga Premier, con el que anotó en par de ocasiones.

“Encomendarme a Dios siempre, ante todo, y gracias a mis compañeros, al profe (Marco) Valverde, porque sin ellos no podía haber conseguido este logro”, apunta.

De los 15 festejos de gol de esta temporada, asegura que todos fueron especiales, pero si uno se destaca en su memoria fue el que significó la primera anotación en la historia de la franquicia de Motozintla, en la cancha del Estadio Copal ante Alebrijes de Oaxaca, en la fecha 1 de la Temporada 2019-2020 de la Liga TDP.

“Los 15 goles para mí son especiales, pero para mí el mejor fue el primero porque fue el primer gol de la historia de Cafetaleros de Motozintla, la afición lo gritó mucho. Recuerdo que recuperamos el balón, me la dan, yo estaba de espaldas, me doy vuelta y encaro, me sale un central y se me barre y lo recorté y tras el achique del portero la coloqué y todo el mundo estaba gritando el gol y por eso siento que fue el más especial y el mejor”.