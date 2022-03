El retiro está lejos

Agencias

El piloto mexicano Sergio Pérez, quien es parte del equipo Racing Point, descartó que su trayectoria dentro de la Fórmula 1 esté cerca del final, aunque tiene contrato con la escudería británica hasta 2022.

Con 30 años de edad, Pérez Mendoza cree que su estadía en el “Gran Circo” puede durar muchos años más, además de que se dijo orgulloso por su carrera en la máxima categoría, pero por lo pronto se enfoca en cumplir sus metas con Racing Point, constructor con el que se siente a gusto.

“Me siento orgulloso de lo que he logrado con la maquinaria que he tenido en mi carrera. No creo que esté cerca de terminar. Todavía soy muy joven, sólo tengo 30 años. Pero ahora tengo un contrato a largo plazo y realmente no puedo pensar mucho más que eso”.

En declaraciones a la revista “Autosport”, en la que acaparó la portada, “Checo” afirmó que con Racing Point es “capaz de lograr grandes cosas con este equipo. Hasta ahora estoy muy satisfecho con lo que he logrado, pero obviamente quiero más”.

Contando su contrato hasta 2022, el jalisciense cumplirá 10 años unido al equipo Racing Point, antes llamado Force India, hecho que jamás pensó sucedería y sin lugar a dudas le tiene muy satisfecho con la responsabilidad de responder a la confianza de la escudería con base en Silverstone.